விவசாயிகளின் பிரச்சனையை தீர்க்காத பாஜக, அதிமுகவிற்கு அழைப்பில்லை... மு.க. ஸ்டாலின் திட்டவட்டம்

விவசாயிகளின் பிரச்சனையை தீர்க்காத பாஜக மற்றும் அதிமுகவின் இரு அணிகளுக்கும் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு அழைக்கவில்லை என்று மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, April 14, 2017, 14:09 [IST]

English summary

BJP, ADMK are not invited to all party meeting, said the opposion leader M K Stalin.