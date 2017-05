கர்நாடகாவுக்கு காவடி தூக்கும் நிர்மலா சீதாராமனை தமிழக முதல்வர் வேட்பாளராக்க துணியுமா பாஜக?

கர்நாடகாவை கண்மூடித்தனமாக ஆதரிக்கும் நிர்மலா சீதாராமனை தமிழக முதல்வர் வேட்பாளராக்குவது குறித்து பாஜக ஆலோசிக்கிறதாம்.

The BJP is considering Union Minister Minister Niramala Seetharaman as Chief Minsiter candidate of TamilNadu.