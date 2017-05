தமிழகத்தில் காலூன்ற பாஜக அதிரடி.. முதல்வர் வேட்பாளராக ஓபிஎஸ் அல்லது ரஜினி அல்லது நிர்மலா?

தமிழகத்தில் காலூன்றுவதற்கு அதிரடியான திட்டங்களை அரங்கேற்ற உள்ளது பாஜக. ஓ. பன்னீர்செல்வம் அல்லது ரஜினிகாந்தை முதல்வர் வேட்பாளர்களாக அறிவிப்பது குறித்து பாஜக ஆலோசித்து வருகிறதாம்.

Story first published: Monday, May 1, 2017, 10:56 [IST]

English summary

Delhi sources said that Ex Chief Minister O Panneerselvam will join to BJP. BJP also to announce O Panneerselvam as CM Candidate of TamilNadu.