ஜல்லிக்கட்டு நடத்த எதிர்ப்பு.. மாணவர்களை அடித்து உதைத்த பாஜகவினர்… வேடிக்கை பார்த்த வானதி சீனிவாசன்

ஈரோட்டில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த முயன்ற பாஜகவினரை மாணவர்கள் தடுத்துள்ளனர். அவர்களை பாஜகவினர் தாக்கியதில் ஒருவர் காயம் அடைந்துள்ளார். பாஜகவினர் மாணவர்களை அடித்து உதைத்ததை வானதி சீனிவாசன் வேடிக்கை பார்த்ததா

English summary

BJP cadres attacked students, who opposed Jallikattu held in Erode and demanded permanent solution, in front of BJP Senior leader Vanathi Srinivasan today.