சசிகலா முதல்வராவதை பாஜகவால் தடுக்க முடியாது.. சொல்கிறார் திருநாவுக்கரசர்

சசிகலா தமிழக முதல்வராவதை பாஜகவால் தடுக்க முடியாது என திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Bjp cant stop to ADMK chief sasikalas sworn to tamilnadu chief minister, said tamilnadu congress president Thirunavukkarasar