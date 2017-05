ப.சிதம்பரத்தைக் கண்டு பாஜக அலறுவது ஏன்?

முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் மூத்த காங்கிரஸ் தலைவருமான சிதம்பரத்தின் வியூகங்களால் அதிர்ந்து போய்தான் டெல்லி சிபிஐ சோதனை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Delhi sources said that BJP fearing over the Senior Congress leader P Chidambaram's Strategy for the 2019 Loksabha Polls.