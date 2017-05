மகளின் ஒருதலைக் காதல் விவகாரத்தில் பாஜக நிர்வாகி அடித்துக் கொலை!

ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் அருகே மகளின் ஒரு தலை காதல் விவகாரத்தில் பாஜக நிர்வாகி மாரி அடித்துக் கொல்லப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Srivilliputhur BJP functionary Mari was murder in his daughter's love affair issue.