திருப்பூர் வடக்கு மாவட்ட பாஜக துணைத் தலைவர் மர்ம மரணம்

திருப்பூர் வடக்கு மாவட்ட பாஜக துணைத் தலைவர் இன்று காலை மர்மமான முறையில் இறந்துகிட்டந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Story first published: Friday, January 27, 2017, 17:37 [IST]

English summary

Tension prevailed in Tirupur after BJP man S.P.Marimuthu was mysterious death at muthanampalayam in Tirupur district.