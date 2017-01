மத்திய அரசின் கைப்பாவைதான் தமிழக அரசு.. ஜவாஹிருல்லா பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

தமிழகத்தில் பாஜக முற்றிலுமாக துடைத்தெறியப்பட்டுள்ள நிலையில் தமிழக அரசை தனது பொம்மை அரசாக மத்திய பாஜக அரசு இயக்கி வருகிறது என்று, ஜவாஹிருல்லா கூறியுள்ளார்.

English summary

BJP government has changed Tamilnadu as it's puppet state, says Manitha neya Makkal Katchi, chief Jawahirullah.