பாஜகவின் தவறான பொருளாதாரக் கொள்கையால் தான் ஏழைகள் முன்னேறவில்லை: ஜி.ஆர் குற்றச்சாட்டு- வீடியோ

மத்தியில் ஆளும் பாஜகவின் தவறான பொருளாதரக் கொள்கையால் இரண்டு ஆண்டுகளில் மேல்தட்டு மக்களின் செல்வம் பெருகியுள்ளது. ஆனால் ஏழைகள் ஏழைகளாகவே உள்ளனர் என மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன்

English summary

BJP governments wrong economic policies make poor people more poor and rich people more rich said G.Ramakrishan, Marxist communist secretary.