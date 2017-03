இரட்டை இலையை முடக்கியதன் பின்னணியில் யார், யார்? அன்வர் ராஜா பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

டெல்லியில் சதித்திட்டம் தீட்டப்பட்டு, பன்னீர்செல்வம் மூலமாக கட்சிக்குள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி சின்னத்தை முடக்கிவிட்டார்கள் என்று, அன்வர் ராஜா தெரிவித்தார்.

English summary

BJP is the reason behind two leaf freeze, accusing AIADMK MP Anwar Raja.