தமிழகத்தின் புறவாசல் வழியாக நுழையத் துடிக்கும் பாஜக... நக்மா எக்ஸ்குளூசிவ் வீடியோ பேட்டி

தமிழகத்தில் எப்படியாவது நுழைய வேண்டும் என்பதற்காக புறவாசல் வழியாக பாஜக உள்ளே வர முயற்சிக்கிறது.... நிச்சயம் அது நடக்காது என காங்கிரஸ் கட்சியின் மகளிர் அணி பொதுச்செயலர் நக்மா சாடியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Bjp is trying to come through the back gate of tamilnadu. But it never happen told congress spokesperson Nagma.