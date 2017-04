அதிமுக ஆபேரசனுக்கு முட்டுக்கட்டை... தமிழிசையின் ஆரூடங்களுக்கு ஆப்பு வைத்த அமித்ஷா!

அதிமுக தொடர்பாக எந்த ஒரு கருத்தையும் தெரிவிக்கக் கூடாது என தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு டெல்லி மேலிடம் உத்தரவிட்டுள்ளதாம்.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 16:17 [IST]

English summary

Delhi sources said thath BJP National Leader Amit Shah not happy over TamilNadu State leader TamilIsai Soundrarajan's comments on ADMK issue.