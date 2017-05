ரஜினி வந்தால் கூடுதல் பலம்... இன்னும் விடாமல் தொங்கும் பாஜக!

ரஜினியின் வருகைக்காக பாஜக தலைவர்கள் காத்துள்ளனர் என்பது அவர்களின் கருத்துகளில் இருந்து வெளிப்பட்டு வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

BJP Leaders are expecting Rajini's arrival for the party. They are telling that if Rajini comes to BJP, then the BJP will get more power, the BJP door always opened for Rajini. Even if Rajini does not decide his political life, BJP leaders are hanging on him.