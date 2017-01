மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராட தமிழக பாஜக தலைவர்கள் முன்வருவார்களா?: டாக்டர் ராமதாஸ்

மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராட தமிழக பாஜக தலைவர்கள் முன்வருவார்களா என டாக்டர் ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். ஜல்லிக்கட்டு விவகாரம் தொடர்பாக அறிக்கை விடுத்துள்ள ராமதஸ் இவ்வாறு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

PMK Founder accuses DMK and congress for the ban of Jallikattu in Tamilnadu. He wants BJP leaders to protest against Central government.