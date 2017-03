டிடிவி தினகரனை ஆர்.கே.நகர் தொகுதி மக்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள்? தமிழிசை சாடல்

ஆர்.கே.நகரில் போட்டியிடும் டி.டி.வி.தினகரனை தொகுதி மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள் என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamilnadu BJP likely to contest in RK Nagar bypoll,says party state leader tamilisai soundararajan.