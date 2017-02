நெடுவாசலை விழுங்க துடிக்கும் கர்நாடக பாஜக எம்.பி குடும்ப நிறுவனம்.. பரபர தகவல்கள்! #saveneduvasal

நெடுவாசலை சுடுகாடாக்கத் துடிக்கும் ஜெம் லாபரெட்டரீஸ் நிறுவனம் கர்நாடக பாஜக எம்.பியின் குடும்ப நிறுவனமாகும்.

Story first published: Monday, February 27, 2017, 12:05 [IST]

English summary

Karnataka based GEM Laboratories has the license for the Hydrocarbon gas project in Neduvasal village and this company a strong link with BJP MP GM Siddeshwara as his younger brother GM Lingaraju is the boss of this Export Import company.