தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு பாஜக காரணம் அல்ல... சொல்கிறார் வெங்கையா நாயுடு

ஜல்லிக்கட்டு தமிழகத்தின் பாரம்பரியம், ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு பா.ஜ.க காரணம் இல்லை என்று மத்திய அமைச்சர் வெங்கையா நாயுடு கூறியுள்ளார்.

English summary

Union Minister Venkaiah Naidu has said that BJP govt is not responsible for Jallikkattu ban.