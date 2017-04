பாசம் காட்டி பயமுறுத்தும் பாஜகவின் திருவிளையாடல்... சின்னப்புள்ளைக்கும் தெரியுமே - திருநாவுக்கரசர்

அதிமுகவின் ஒரு அணியை பலப்படுத்தி மற்றொரு அணியை பலவீனப்படுத்தி பாஜக திருவிளையாடல் செய்வதாக தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் கூறியுள்ளார்.

English summary

TNCC president S Thirunavukkarasar accused the BJP of playing a double act and cheating the people and shock treatment to the AIADMK government.