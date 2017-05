எப்போது வேண்டுமானாலும் தேர்தல் வரலாம்...பாஜக தலைவர் தமிழிசை தடாலடி

தமிழகத்தில் நிலவும் அரசியல் குழப்பங்களுக்கு தீர்வாக விரைவில், தமிழ்நாடு சட்டசபைத் தேர்தல் நடக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.

English summary

BJP Tamil Nadu President Tamilisai Soundarajan said, At eny time Re-Election may come, in Tamil nadu.