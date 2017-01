தமிழர் பண்பாட்டை ஒழித்து கட்ட முயற்சிக்கும் பாஜக... தமிழருக்கு பொதுவிடுமுறையே இருக்க கூடாதா?

தமிழருக்கு பொதுவிடுமுறை இருக்கக் கூடாது என்ற வெறியோடு மத்திய பாஜக அரசு செயல்படுகிறது. இதன்வெளிப்பாடாக பொங்கலுக்கு பொதுவிடுமுறையே இல்லை என அறிவித்திருக்கிறது மத்திய அரசு.

English summary

Centre gove is targeting Tamils National and Cultural Festival Pongal festival by revoking compulsory holiday.