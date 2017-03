சிறுதாவூர் பங்களாவைப் பறித்த சசி கும்பலை எதிர்க்க சரியான ஆள் கங்கை அமரன்தான்- பாஜக கணக்கு

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளராக களமிறங்கும் சசிகலா கும்பலை பழி வாங்க இதை ஒரு சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்திக்கொள்வார் என்று பேசப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

BJP's calculation on Gangai Amaran is not new in the RK Nagar by election.