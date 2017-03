கென்யாவுக்கு கொடுக்கும் நிதியை விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கலாமே என்ற நிருபர்.. தேச துரோகி என்ற எச்.ராஜா

பிரதமர் நரேந்திர மோடியை யாரும் விமர்சிக்கக் கூடாது. வேண்டுமென்றால் உங்களது வரிப்பணத்தை நானே செலுத்தி விடுகிறேன் என்று செய்தியாளர்களிடம் பாஜக பிரமுகர் ஹெச்.ராஜா கடுமையாக விமர்சித்தார்.

English summary

Tamil Nadu disappoints over central govt on various issues. In this situation, H.Raja says, Noone criticises Modi, if so they are anti nationals.