எங்க ஹீரோ எப்பவுமே மோடிதான்... ஆர்.கே. நகரில் நாங்க ஜெயிப்போம்- தமிழிசை

பாஜகவின் ஹீரோ எப்போதுமோ மோடிதான் என்றும் ஆர்.கே. நகரில் நாங்கள்தான் ஜெயிப்போம் என்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu BJP leader Tamilisai soundrarajan said that Our hero always PrimeMiniter Modi. We will win RK Nagar bypoll.