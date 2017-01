தமிழக அரசை "டிஸ்மிஸ்" செய்ய காரணத்தை ரெடி செய்யும் மத்திய பாஜக அரசு

ஜல்லிக்கட்டுவை முன்வைத்து தமிழக அரசை மிரட்டுகிறது பாஜக. தமிழக அரசை கலைக்கவும் இப்போது காரணத்தை உருவாக்குகிறது பாஜக.

English summary

The BJP Party now openly threating the Tamilnadu Govt. in Jallikattu issue.