தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தராஜன் மாற்றம்? புதிய தலைவராக வானதி சீனிவாசன்?

தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் விரைவில் மாற்றப்படுவார் என்றும் புதிய தலைவராக வானதி சீனிவாசன் நியமிக்கப்படலாம் எனவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.,

Informed sources said the BJP high command will remove the TN leader Tamilisai Soundararajan and likley to appoint Vanathi Srinivasan as new leader.