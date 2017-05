வைர விழா மூலம் விளம்பரம் தேட பார்க்கின்றனர் பொன்.ராதா, தமிழிசை.. ஸ்டாலின் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

கருணாநிதியின் வைர விழா மூலம் பாஜகவினர் விளம்பரம் தேட பார்ப்பதாக திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

BJP seeks advertisement by the platinum jubilee of DMK leader Karunanidhi, stalin said. I will not help them to advertisement with this Stalin said.