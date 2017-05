ரஜினியை மிரட்டியதா பாஜக..? என்ன சொல்கிறார் கராத்தே தியாகராஜன்?

பாஜகவினர் ரஜினியை தனிக்கட்சி தொடங்கக்கூடாது என மிரட்டியதாக கராத்தே தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Karat Thiyagarajan said that the BJP threatened Rajini not to start his own party. He also accused the CBI of raid in P.Chidambaram's house is to spoil his name.