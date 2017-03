கல்வியை காவி மயமாக்க பாஜக முயற்சிக்கிறது... திருமாவளவன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

கல்வியை காவி மயமாக்க பாஜக முயற்சிப்பதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித்தலைவர் திருமாவளவன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

VCK Leader Tamilnadu government should involve in the Tamil Students death in JNU. BJP trying to convert the eduction as saffran.