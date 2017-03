திமுகவையும் உடைக்க பாஜக வியூகம்... கருணாநிதி குடும்ப உறுப்பினரை வளைப்பத்தில் மும்முரம்!!

அதிமுகவைத் தொடர்ந்து திமுகவையும் உடைக்க பாஜக வியூகம் வகுப்பதால் அறிவாலயம் தரப்பு அதிர்ந்து போயுள்ளதாம்.

Story first published: Friday, March 31, 2017, 8:48 [IST]

DMK Sources accused that the BJP of trying to engineer a split in their party.