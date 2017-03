ஓபிஎஸ்ஸை முதல்வராக்க பாஜக முயற்சித்தது உண்மையே: சு.சுவாமி பொளேர்

ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை முதல்வராக்க பாஜக முயற்சித்தது உண்மைதான் எறு அக்கட்சியின் ராஜ்யசபா எம்.பி. சுப்பிரமணியன் சுவாமி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

BJP Rajya Sabha MP Subramanian Swami said that his party wanted O Panneerselvam as TamilNadu Chief Minister.