ரஜினி அரசியலுக்கு வந்தால் வரவேற்போம்! ஆழம் பார்க்கும் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தால் வரவேற்பேன் என்று மத்திய இணையமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

Central Minister Pon.Radhakrishnan told that BJP welcomes Rajinikanth's political entry

