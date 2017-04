டெல்லியை போல் தமிழ்நாட்டிலும் வெற்றி பெறுவோம்...தமிழிசையின் அடடா நம்பிக்கை! - வீடியோ

தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாஜக டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதை போல பெரும் வெற்றியை பெறும். அதன் மூலம் தமிழகத்தில் காலூன்றும் என தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Bjp will get majority victory in Tamilnadu panchayat election as it got great victory in Delhi corporation election and will get strong hold in tamilnadu said TN Bjp leader Tamilisai