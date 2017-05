ஓபிஎஸை ஓரங்கட்டுகிறதா பாஜக?

உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாஜக சொந்த பலத்தில் களம் காணும் என பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Union Minister Pon. Radhakrishnan said that the BJP will have its own strength in local body elections. Similarly, Tamil Nadu is not expecting any of the allies, says Tamilisai.