எப்படிப் போட்டாலும் சிக்ஸர் அடிப்போம்.. அசராமல் பேசும் தமிழிசை!

ஆர்.கே.நகரில் எந்த வழியில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்தாலும் அதனை தடுக்க பாஜக போராடும் என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamilnadu BJP leader Tamilisai says that BJP will stop providing money to the voters.