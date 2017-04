ஆர்.கே. நகர்: புலம்பாமல் 3-வது இடத்துக்காவது முட்டி மோதுங்க... தமிழக பாஜகவுக்கு டெல்லி குட்டு

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் பணப் பட்டுவாடா பற்றி புலம்பாமல் 3-வது இடத்துக்காவது முட்டி மோதி முன்னேறுங்க என பாஜக மேலிடம் குட்டு வைத்து அனுப்பியுள்ளதாம்.

English summary

Senior BJP leaders shocking over the TTV Dinakaran faction's money distributing style in RK Nagar.