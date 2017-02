குழம்பிய குட்டையில் மீன்பிடிக்க முயற்சித்த பாஜகவின் திட்டம் தோல்வி... சொல்கிறார் திருநாவுக்கரசர்

குழம்பிய குட்டையில் மீன்பிடிக்க முயன்ற பாஜகவின் திட்டம் பலனளிக்காமால் போய்விட்டதாக தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilnadu congress leader Thirunavukkarasar says that he is beliving that Edappadi palanisami will continue as CM. He was saying that BJPs Plan failure in Tamilnadu political.