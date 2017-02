ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் போலீசார் தடியடி வன்முறை.. பிப்.7-ல் கோட்டை நோக்கி கருப்புக் கொடி பேரணி

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் போது போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தி வன்முறையில் ஈடுபட்டனர். இதனைக் கண்டித்து பிப்ரவரி 7ம் தேதி தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பு சார்பில் கருப்புக் கொடி பேரணி நட

English summary

Black flag rally will be held on Feb. 7 to condemn police atrocities by TVK.