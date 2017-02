மோடி வருகைக்கு எதிர்ப்பு: கறுப்பு பலூன் பறக்கவிட்டு நூதன போராட்டம்

ஈஷா யோக மையத்தில் ஆதி யோகி சிவன் சிலையைக் திறக்க கோவைக்கு வந்த பிரதமர் மோடிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு அமைப்புக்கள் கருப்பு கொடி காட்டி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Black Flags shown to PM Modi’s visit in Coimbatore. Narendra Modi, unveil the 112-ft tall face of Adiyogi on Mahashivratri, today at Isha Yoga Center.