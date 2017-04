துபாயில் ஸ்டாலின் பிறந்தநாளுக்கு ரத்ததான முகாம் - அன்பில் மகேஷ் எம்எல்ஏ பங்கேற்பு

ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் அமீரகத்தில் 3 நாட்கள் நடைபெறுகிறது. இதில் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி எம்எல்ஏ பங்கேற்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்கிறார்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

As part of the ongoing birthday celebrations of DMK treasurer M.K. Stalin, the cadres to organise blood in a special camp Dubai on April 14.State deputy secretary of DMK’s youth wing Anbil Mahesh Poyyamozhi to inaugurate the camp.