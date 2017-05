மதுபாட்டில் சரக்கு லாரியில் வெடிகுண்டு… அதிமுக கொடியுடன் சொகுசு கார் பறிமுதல்… சதியின் பரபர பின்னணி

டாஸ்மாக் குடோனுக்கு சென்ற மதுபான சரக்கு லாரியில் வெடிகுண்டுகள் இருந்தது இன்று காலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய அதிமுக கொடியுடன் இருந்து சொகுசு கார் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது

English summary

A luxury car was seized in Tiruvarur by police for relating bomb found in liquor lorry.