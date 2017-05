டாஸ்மாக் குடோனுக்கு வந்த லாரியில் பாட்டிலோடு பாட்டிலாக கிடந்த "குண்டு"… திருவாரூரில் பரபரப்பு

அரசு டாஸ்மாக் கிடங்குக்கு வந்த சரக்கு லாரியில் மதுபாட்டில்களோடு வெடிகுண்டுகள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் திருவாரூரில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 1, 2017, 10:13 [IST]

English summary

A Bomb was found in lorry, which went to Tasmac godown Tiruvarur.