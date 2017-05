குஷ்பு வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு வைத்திருக்கிறோம்... 108க்கு போன் போட்டு மிரட்டிய மர்ம நபர்

காங்கிரஸ் கட்சியின் அகில இந்திய செய்தி தொடர்பாளர் குஷ்பு வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதை அடுத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

English summary

An indentified man was calling 108 ambulance phone call alleging that bombs was being planted at actress kushboo's residence.