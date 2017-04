4 எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் வெடிகுண்டு வைக்கப் போவதாக மிரட்டல்… ரயில் நிலைய அதிகாரிக்கு வார்னிங்

நான்கு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் வெடிகுண்டு வைக்கப் போவதாக ரயில் நிலைய அதிகாரிக்கு மிரட்டல் கடிதத்தை மாவோயிஸ்டுகள் அனுப்பியுள்ளனர். இதனால் சென்னையில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

A bomb threatened letter was sent to Railway official by Maoist today. Tension prevails.