ஓபிஎஸ் - டிடிவி தினகரன் இருவரில் யார் துரோகி கேட்கிறார் நடிகை குஷ்பு

ஓ.பன்னீர் செல்வமும், டி.டி.வி. தினகரனும் போயஸ் கார்டனை கைப்பற்றவே குறியாய் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் இருவரில் யார் துரோகி நடிகை குஷ்பு கேட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actress Kushboo has charged that both Dinakaran and OPS are trying to grab the Poes Garden.