10 ரூபாய் நாணயங்கள் எப்படி இருந்தாலும் செல்லுபடியாகும் - ரிசர்வ் வங்கி

தற்போது புழக்கத்தில் உள்ள 10 ரூபாய் நாணயங்கள் செல்லுபடியாகும் என ரிசர்வ் வங்கி மீண்டும் அறிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, January 27, 2017, 8:52 [IST]

English summary

The Reserve Bank of India advise members of the public not to give credence to such ill-informed notions and ignore them and continue to accept these (Rs 10) coins as legal tender in all their transactions without any hesitation.