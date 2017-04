பழனி அரசு மருத்துவமனையில் ஒன்றரை வயது ஆண் குழந்தை அபேஸ்.. மர்ம கும்பலுக்கு போலீசார் வலை வீச்சு

பழனி அரசு மருத்துவமனையில் ஒன்றரை வயது ஆண் குழந்தை கடத்தப்பட்டுள்ளது. மர்ம கும்பலை போலீசார் வலை வீசி தேடி வருகின்றனர்.

English summary

One and a half year old boy baby was stolen from government hospital in Palani, police inquiries.