தாய் தந்தையருக்கு குழந்தைகள் பாதபூஜை… பெற்றோர்கள் நெகிழ்ச்சி

தென்காசியில் தாய் தந்தையருக்கு சிறுவர் சிறுமியர் பாத பூஜை செய்து வழிபட்டனர். இதனால் பெற்றோர்கள் நெகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

English summary

Boys and girls performed ‘pada puja’ to their parents in Thenkasi.