அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி லஞ்சம் வாங்கும் போலீஸ் ... எச்சரித்த முதல்வர் நாராயணசாமி : வீடியோ

புதுவையில் போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் தங்கள் அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி கையூட்டு பெற்று வருகின்றனர். அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் ரவுடிகள் அராஜகம் ஒடுக்கப்படும் என புதுவை முதலவர் நாராயணசாமி

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In police department higher officials using their power to get bribe and action will be taken on them soon said Puducherry CM Narayanasamy.