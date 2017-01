பெண்களை குறிவைத்து கொன்று கொள்ளையடித்த கொத்தனார்: வாழ்நாள் முழுவதும் சிறை!

பெண்களை குறிவைத்து கொன்று அவர்களின் நகைகளை கொள்ளையடித்துச் சென்ற கொத்தனாருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் சிறையில் கழிக்க உத்தரவிட்டு கடலூர் மகளிர் நீதிமன்றம் ஆணையிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Cuddalore women's court announced judgement to the bricklayer who killed women and theft their jewels. Hr should be in jail till his life ends judge ordered in judgement. and also the judge ordered the bricklayer to pay 4000 Rupees as penalty.